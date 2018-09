Antonio Guterres: Uno-Generalsekretär verurteilt Verfahren gegen Journalisten in Myanmar

WashingtonUno-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Verurteilung von zwei Reuters-Reportern in Myanmar kritisiert. „Es ist inakzeptabel, dass diese Journalisten vor Gericht gestellt wurden, weil sie über eine schwere Verletzung der Menschenrechte der Rohingya im Bundesstaat Rakhine berichtet haben“, sagte sein Sprecher am Montag in New York.