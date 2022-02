Antrittsbesuch im Schatten der Ukraine-Krise „Wir werden dem ein Ende setzen“

Strategische Ambiguität nennt die Bundesregierung ihr Vorgehen. Man wolle sich nicht in die Karten schauen lassen, den Russen so keine Gelegenheit geben, sich auf konkrete Strafmaßnahmen vorzubereiten. Trotzdem stehe man an der Seite der USA: „Wir sind enge Verbündete und handeln sehr abgestimmt und einheitlich, was die Bewältigung der aktuellen Krisen betrifft“, so Scholz vor seiner Abfahrt ins Weiße Haus. In einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN wiederholte er ähnliche Formulierungen.