Antrittsbesuch Maas trifft in der Türkei Menschenrechtsaktivisten

Maas hat am Mittwoch in Ankara zunächst Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, seinen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu und Parlamentspräsident Binali Yildirim getroffen. Am Donnerstag sprach er in Istanbul am Morgen mit deutschen Wirtschaftsvertretern und besuchte dann die deutsche Schule wegen einer Feier zu ihrem 150-jährigen Bestehen.