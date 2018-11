Apec-Gipfeltreffen Schlagabtausch zwischen USA und China

Die USA und China haben sich gegenseitig mit Zöllen überzogen. US-Präsident Donald Trump, der nicht zu dem Gipfel anreiste, stört sich an dem hohen Handelsüberschuss von China. Deshalb verhängten die USA bereits Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 250 Milliarden Dollar. Die Volksrepublik reagierte mit Strafzöllen auf US-Güter im Wert von 110 Milliarden Dollar. Trump hatte zudem damit gedroht, sämtliche übrigen China-Importe im Umfang von 267 Milliarden Dollar mit Zöllen zu belegen. Zuletzt war in die Bemühungen um eine Ende des Handelsstreits Bewegung gekommen. Die jüngsten Vorschläge Chinas zur Beilegung gehen Trump aber nicht weit genug. Noch sei eine Einigung nicht möglich. Die Hoffnungen ruhen nun auf einem Treffen von Trump und Xi bei dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) Ende des Monats in Buenos Aires. Chiles Präsident Sebastian Pinera, Gastgeber des nächsten Apec-Treffens, rief die beiden Länder auf, ihren Streit beizulegen. Beide müssten einen anderen Kurs einschlagen. Von dem Handelsstreit profitiere niemand und er schade am Ende der ganzen Welt.