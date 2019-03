Appell an Europa: EU-Kommission sieht in vielen Ideen von Macron nichts Neues

BrüsselDie EU-Kommission hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron indirekt vorgeworfen, mit fremden Ideen Wahlkampf zu machen. Der Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zählte am Dienstag in einer Pressekonferenz etliche Vorschläge aus Macrons Appell für einen „Neubeginn“ in Europa auf, die nicht neu seien.