Apple gegen Epic Games „Die Ankündigung des Bundeskartellamts zeigt, dass der Rückhalt für unser Anliegen wächst“

Maßnahmen gegen Big Tech werden in den USA derzeit auf zahlreichen Ebenen geprüft – im Kongress, in Regulierungsbehörden, in den Bundesstaaten. Wo erwarten Sie sich den meisten Erfolg?

Wir sehen, dass sich im Kongress Momentum entwickelt – und wir hoffen und erwarten, dass dies weiterhin der Fall sein wird. Erst in dieser Woche hat der Justizausschuss des Repräsentantenhauses wieder eine Anhörung abgehalten. Die Diskussionen gehen also in die richtige Richtung. Gleichzeitig sehen wir großes Interesse in den US-Bundesstaaten, sich des Themas anzunehmen – über Gesetze oder die örtlichen Justizministerien. Viele warten jedoch darauf, was der Kongress tun wird. Das Thema wird uns also noch lange erhalten bleiben.