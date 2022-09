Arbeiter-Ausbeutung in Katar: „Katar hat in kurzer Zeit erhebliche Fortschritte gemacht“

Wie steht es um die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz?

Eines der Schlüsselelemente der Reformen sind die Wärmevorschriften: Es handelt sich um das weltweit fortschrittlichste Gesetz zur Vermeidung von Hitzestress: Von Anfang Juni bis Mitte September darf in Katar von 10 bis 15.30 Uhr nicht im Freien gearbeitet werden. Die Arbeitnehmer müssen sich regelmäßigen Gesundheitstests unterziehen, um festzustellen, ob sie überhaupt im Freien arbeiten dürfen. Das sind mehr als doppelt so viele verbotene Arbeitsstunden wie in den Nachbarländern. Die Folgen: Die Zahl der Menschen, die wegen hitzebedingter Erkrankungen ins Krankenhaus mussten, hat sich halbiert. Im vergangenen Jahr waren es rund 600 Personen – in den Jahren zuvor waren es 1200 bis 1500.



Die Regierung legt sich ja mächtig ins Zeug. Glauben Sie nicht, dass sie dies nur wegen der Fußballweltmeisterschaft tut – und danach an Schwung verlieren wird?

Das Rampenlicht, das die WM wirft, ist sehr hell. Aber es ist nicht nur deswegen. Katars nationale Vision 2030 zielt darauf ab, eine wettbewerbsfähige, vielfältige und wissensbasierte Wirtschaft zu schaffen. Wenn man Investitionen und Talente aus dem Ausland anziehen will, muss man auch den Arbeitsmarkt reformieren. Außerdem wird Katar weiterhin im Rampenlicht stehen. Die Regierung will weiterhin Sportveranstaltungen ausrichten, eine größere Rolle in der Uno spielen - und Unternehmen nach Katar holen.