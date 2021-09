Arbeitskräfte Britischer Industrieverband warnt vor jahrelangem Personalmangel

Angesichts eines flächendeckenden Personalmangels in Großbritannien hat der Industrieverband CBI die Regierung mit Nachdruck zum Handeln aufgefordert. Ansonsten könne es bis zu zwei Jahre dauern, bis alle benötigten Stellen besetzt seien, sagte CBI-Generaldirektor Tony Danker. Es fehlten nicht nur Lastwagenfahrer. So klage etwa die Gastronomie über gewaltige Lücken. Einige Hotels könnten nicht alle Zimmer anbieten, weil kein Personal zum Wäschewaschen vorhanden sei, und Restaurants seien gezwungen, sich zwischen einer Öffnung am Mittag oder am Abend zu entscheiden. Die Bestellzeiten für Küchen oder Möbel hätten sich verdoppelt, sagte Danker.