 Arbeitslosenzahlen: Arbeitslosenquote in der Euro-Zone bleibt auf Zehn-Jahres-Tief

BrüsselDie Arbeitslosenquote in der Euro-Zone ist im Januar auf ihrem Zehn-Jahres-Tief verharrt. Sie betrug unverändert 7,8 Prozent. „Das ist weiterhin die niedrigste Quote, die seit Oktober 2008 im Euro-Raum verzeichnet wurde“, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag mit. Insgesamt waren noch 12,848 Millionen Frauen und Männer ohne Job.