Arbeitsmarkt Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in USA gesunken

Auf dem US-Arbeitsmarkt hat die Erholung vom Corona-Einbruch wieder Fahrt aufgenommen. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken. Im Wochenvergleich gab es einen Rückgang um 26.000 auf 360.000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Erstanträge sind ein Kurzfristindikator für den Arbeitsmarkt.