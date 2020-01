Arbeitsmarkt: Neue spanische Regierung hebt Mindestlohn weiter an

Spaniens neue Regierung hebt den Mindestlohn weiter an. Arbeitsministerin Yolanda Diaz kündigte am Mittwoch ein Plus von 5,5 Prozent rückwirkend zum 1. Januar an. Die Erhöhung auf 1108 Euro im Monat sei ein „kleines Werkzeug“ im Kampf gegen die Ungleichheit. Ihrem Ministerium zufolge werden mehr als zwei Millionen Bürger von dem Schritt betroffen sein.