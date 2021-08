Arbeitsmarkt: Rückschlag für US-Wirtschaft: Im Juli laut Umfrage nur halb so viele neue Jobs wie erwartet

Für den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung ist der in der Studie ermittelte schwache Stellenaufbau kein gutes Omen, auch wenn sich die Umfrage in dieser Hinsicht nicht immer als treffgenau erwiesen hat. Experten erwarten für den Arbeitsmarktbericht bislang einen Anstieg der Stellenzahl außerhalb der Landwirtschaft um 880.000.