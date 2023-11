Argentinien Javier Milei: Vom Rocksänger und Torwart zum Präsidenten

20. November 2023 | Quelle: dpa

Javier Milei feiert mit seiner Schwester Karina Milei. Bild: Bild: dpa

Javier Milei plant nicht weniger als eine Revolution. Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise will Argentiniens künftiger Präsident das Ruder herumreißen und das südamerikanische Land in eine völlig neue Richtung steuern. „Die Lage in Argentinien ist kritisch. Unser Land braucht einen drastischen Wandel”, sagte Javier Milei nach seinem Sieg bei der Stichwahl am Sonntag. „Es gibt keinen Platz für halbe Sachen.”