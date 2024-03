Argentinien Noch halten die Märkte zu Javier Milei

Nach Ansicht der Regierung rechtfertigen die Ergebnisse ihre harten Entscheidungen. Zusätzlich zu den monatlichen Haushaltsüberschüssen und der sinkenden Inflation beträgt der Unterschied zwischen dem offiziellen Wechselkurs und dem Schwarzmarktkurs nur noch etwa 20 Prozent. Die Devisenreserven sind um über 7 Milliarden Dollar gestiegen. Und die Regierung verlängerte erfolgreich die Fälligkeit einer ganzen Reihe von Peso-Schulden, was den Druck auf die Staatskasse verringert. Der IWF ist zufrieden; die Märkte fangen an, an das Land zu glauben. Der argentinische Länder-Risiko-Index, der das Risiko eines Zahlungsausfalls anzeigt, ist beruhigend gesunken. Was die Wirtschaft betrifft, so verdient Milei eine Acht oder Neun von Zehn, schwärmt Andrés Borenstein von Econviews, einem Beratungsunternehmen in der Hauptstadt Buenos Aires.