Argentinien verarmt „Wenn man denkt, man stecke in einer schlechten Lage, wird es immer noch schlimmer“

García und ihre Familie erhalten Hilfe von der Nichtregierungsorganisation Corazón Azul, die Notleidende in der Gegend mit Snacks, medizinischer Unterstützung und Sachspenden versorgt. Zu den Bedürftigen gehört auch Alejandro Heredia. Er schläft in Zügen und sammelt Getränkedosen, die er an Recyclingunternehmen verkauft. „Wenn man denkt, man stecke in einer schlechten Lage, wird es immer noch schlimmer“, sagt der 53-Jährige. „So geht es uns jetzt seit 40 Jahren, und es waren schon einige Regierungen an der Macht.“



