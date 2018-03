Uber: Gouverneur von Arizona stoppt Test mit selbstfahrendem Auto

Uber darf nach einem tödlichen Unfall mit einem Roboterauto vorerst keine selbstfahrenden Fahrzeuge auf den Straßen Arizonas testen. Der Gouverneur des US-Staates, Doug Ducey, setzte am Montag eine entsprechende Lizenz für den Fahrdienstvermittler aus. Videomaterial vom Vorfall vom 18. März habe Sicherheitsbedenken aufkommen lassen, teilte er in einem Brief an Uber-Chef Dara Khosrowshahi mit. Als Gouverneur erwarte er, dass die öffentliche Sicherheit für die Betreiber selbstfahrender Auto Toppriorität habe. Doch stehe der Unfall für ein „unbestreitbares Versagen“, dieser Erwartung gerecht zu werden.