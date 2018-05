Arkadi Babtschenko: Russischer Journalist und Kreml-Kritiker in Kiew erschossen

In seinem letzten Eintrag in dem Online-Netzwerk vor seiner Tötung schrieb er über einen Vorfall vor vier Jahren, als er in einem ukrainischen Militärhubschrauber im umkämpften Donbass mitfliegen sollte. Da der Helikopter jedoch überladen gewesen sei, habe er nicht an Bord gedurft. Der Hubschrauber sei abgeschossen worden. 14 Insassen seien gestorben. „Und ich hatte Glück. Ein zweiter Geburtstag, wie sich herausstellte.“