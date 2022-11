Armut Verlorene Kindheit in Afghanistan

Anders als viele andere Kinder, die auf der Straße arbeiten, dort Kaugummis verkaufen oder Müll sammeln, hat Mortasa jedoch einen Ort gefunden, an dem er zumindest für einige Stunden am Tag unbeschwert sein kann. In einer privaten Schule im Süden Kabuls nimmt sich Baqi Samandar Kindern an, die auf der Straße arbeiten müssen und deswegen oft nicht am Unterricht teilnehmen können. Hier kriegen sie Schulmaterialien, Nachhilfe und eine warme Mahlzeit am Tag.