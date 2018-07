Arthur Gregg Sulzberger „New York Times“-Verleger im Gespräch mit Trump

Wenige Stunden später holte Trump per Twitter erneut zu einer Breitseite gegen die Medien aus. In einer Serie von Tweets erklärte er unter anderem, er werde einen Ausverkauf des Landes „durch Anti-Trump-Hasser in der ... sterbenden Zeitungsbranche“ nicht zulassen. Er warf Reportern vor, „interne Beratungen der Regierung“ zu enthüllen, was „das Leben von Vielen“ gefährden könne. Mit der Pressefreiheit sei die Verantwortung verbunden, korrekt zu berichten - eine Haltung, die von Journalisten geteilt wird. 90 Prozent der Berichterstattung über seine Regierung sei negativ, schrieb er und verwies auf die „Times“ und „The Washington Post“, die häufig im Visier seiner Kritik stehen.