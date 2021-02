ASEAN-Länder: Myanmars Außenminister in Thailand zu Gesprächen mit Nachbarn über Krise

Dreieinhalb Wochen nach dem Militärputsch in Myanmar bemühen sich die Nachbarländer intensiv um eine Beilegung der Krise in dem südostasiatischen Land. Der Außenminister von Myanmars Militärregierung, Wunna Maung Lwin, sei zu Gesprächen im Rahmen der Bemühungen der ASEAN-Staaten in Thailand angekommen, verlautete am Mittwoch aus thailändischen Regierungskreisen.