Die Abstimmung am 7. Februar, zu der mehr als sechs Millionen Aserbaidschaner aufgerufen sind, ist Beobachtern zufolge keinesfalls eine faire und freie Wahl. So weisen internationale Wahlbeobachter darauf hin, dass es keinen einzigen wirklich oppositionellen Kandidaten gibt. Alle sechs Bewerber, die neben Aliyev auf dem Wahlzettel stehen, hätten den Präsidenten in der Vergangenheit öffentlich unterstützt, heißt es in einem Bericht des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR)in Europa. Zudem wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche kritische Journalisten festgenommen.