„Asia Walled City“ Hongkong, die abgeriegelte Finanzmetropole

Hongkongs Geschäftswelt hat längst genug von diesen Zuständen. Gerade erst sendeten die verärgerten Banken der Stadt einen Brief an Finanzminister Paul Chan, in dem sie ihrem Ärger über die derzeitige Lage Luft machten. Durch die „Null-Covid-Politik“ der Regierung und vor allem die strengen Quarantäneregeln in Hongkong würde die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes im Vergleich zu anderen Finanzzentren aufs Spiel gesetzt, heißt es in dem Schreiben.



Während sich London, New York und Singapur dazu entschieden hätten, mit dem Virus zu koexistieren und Reisebeschränkungen weitgehend aufgehoben wurden, halte Hongkong an seinen strengen Regeln fest. Rund die Hälfte der Mitglieder würde derzeit darüber nachdenken, Personal abzuziehen und auf andere Standorte zu verlagern, heißt es in dem Brief des Hongkonger Bankenverbandes ASIFMA weiter.