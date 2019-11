Asien: Asean-Gipfel ringt um Freihandelspakt

US-Präsident Donald Trump nimmt nicht am Asean-Gipfel teil, sondern lässt sich von seinem Nationalen Sicherheitsberater Robert O'Brien und Handelsminister Wilbur Ross vertreten. Die Entscheidung Trumps, nicht persönlich an dem Gipfel teilzunehmen, könnte von asiatischen Partnern als Brüskierung aufgefasst werden – in einer Zeit, in der China sich massiv um noch mehr Einfluss in der Region bemüht. Im vergangenen Jahr nahm Vizepräsident Mike Pence am Gipfel des Verbandes Südostasiatischer Nationen teil. China wird diesmal von Ministerpräsident Li Keqiang vertreten, Japan von Ministerpräsident Shinzo Abe.