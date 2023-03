Asien Bildungsministerin Stark-Watzinger besucht Taiwan

17. März 2023 | Quelle: dpa

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Bild: Bild: dpa

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger reist am Montag nach Taiwan. Wie das Bundesbildungsministerium am Freitag in Berlin ankündigte, wird die FDP-Politikerin den demokratischen Inselstaat für zwei Tage besuchen und in der Hauptstadt Taipeh Vertreter der Regierung aus Forschung, Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft treffen.