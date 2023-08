Asien: China schickt Militärflugzeuge und Schiffe in Richtung Taiwan

Das US-Außenministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass es einem Verkauf von technischen Systemen für F-16-Kampfflugzeuge und damit verbundener Ausrüstung an Taiwan zugestimmt habe. Der Deal hat einen Umfang von einer halben Milliarde Dollar. Das chinesische Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, die Vereinbarung sei eine „grobe Einmischung“ in die inneren Angelegenheiten Chinas.