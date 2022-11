Asien: Ein Raketentest kostet umgerechnet mehrere Millionen Euro – Wie das verarmte Nordkorea das aber finanzieren kann

Allein am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche hat Nordkorea mindestens 29 Raketen gestartet, am Samstag und am (gestrigen) Mittwoch kamen weitere dazu – und das nach einer bereits alle bisherigen Rekorde brechendem Zahl von Raketentests in diesem Jahr. In vielen Fällen handelte es sich um nuklearfähige ballistische Raketen, konzipiert, um südkoreanische und US-Ziele zerstören zu können.