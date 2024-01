Asien Konflikt oder Status quo: Wohin führt die Taiwan-Wahl?

10. Januar 2024 | Quelle: dpa

In Taiwan findet am Samstag die Präsidenten- und Parlamentswahl statt. Bild: Bild: dpa

Taiwan ist etwa so groß wie Baden-Württemberg, doch die Präsidenten- und Parlamentswahl in dem ostasiatischen Inselstaat hat weltweit Bedeutung. Wie die Menschen am Samstag in dem Land mit mehr als 23 Millionen Einwohnern abstimmen, dürfte das schwierige Verhältnis zwischen den USA und China beeinflussen und entscheiden, ob die bereits erheblichen Spannungen in der Region zunehmen.