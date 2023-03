Asien: Nordkorea feuert vor Südkorea-Japan-Gipfel Interkontinentalrakete ab

Nordkorea hat Stunden vor dem Beginn eines südkoreanisch-japanischen Gipfels in Tokio eine Interkontinentalrakete getestet. Das südkoreanische Militär erklärte, das Geschoss sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) von der Hauptstadt Pjöngjang aus in Richtung der östlichen Gewässer der Koreanischen Halbinsel abgefeuert worden. Das Militär Südkoreas bleibe in engem Austausch mit den USA in Alarmbereitschaft, hieß es in der Mitteilung.