Asien: Südkoreas Oppositionsführer durch Attacke verletzt – Opfer bei Bewusstsein

Der Vorsitzende der oppositionellen Demokratischen Partei Südkoreas, Lee Jae Myung, ist am Dienstag bei einem Besuch in der südlichen Stadt Busan von einem Angreifer in den Hals gestochen worden. Er wurde zur Behandlung in ein Universitätskrankenhaus geflogen und sei bei Bewusstsein, teilten Parteimitglieder und Vertreter der Feuerwehr mit.