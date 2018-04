Astana-Prozess: Lawrow wirft USA Pläne zur Aufspaltung Syriens vor

Mit seinen Kollegen aus Teheran und Ankara habe er Schritte vereinbart, die Lage in Syrien zu stärken. Details nannte er zunächst nicht. Die Gespräche finden seit 2017 regelmäßig in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Sie sollen den UN-geführten Friedensprozess ergänzen. Sarif bekräftigte in Moskau, dass die verschiedenen Gesprächsformate nicht in Konkurrenz zueinander stehen sollen. Cavusoglu sprach sich für eine Fortsetzung der Verhandlungen in Astana aus.