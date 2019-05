Asyl: China wirft Deutschland wegen Asyl für Aktivisten Einmischung vor

PekingNach der Anerkennung zweier Aktivisten aus Hongkong als Flüchtlinge in Deutschland fordert China von der Bundesregierung in scharfer Form ein Umlenken. Das meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Demnach drängt die Führung in Peking „die deutsche Seite, ihre Fehler einzuräumen und ihren Kurs zu ändern“.