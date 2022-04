Asylrecht: London will Asylbewerber künftig nach Ruanda schicken

Die britische Regierung will künftig manche Asylbewerber nach Ruanda in Afrika bringen, wo sie auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten sollen. Eine entspreche Vereinbarung wurde zwischen beiden Ländern getroffen. Oppositionspolitiker und Flüchtlingshilfsorganisationen kritisierten den Plan als nicht umsetzbar und inhuman. Die Regierung in London sprach von einer „wirtschaftlichen Entwicklungspartnerschaft“.