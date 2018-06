Asylreform: EU-Kommission will Sammelpunkte außerhalb Europas

BrüsselAus Seenot gerettete Flüchtlinge sollen künftig auch nach dem Willen der EU-Kommission zu zentralen Sammelpunkten außerhalb Europas gebracht werden. Über eine mögliche Umsetzung diese Idee in nordafrikanischen Ländern führe die Behörde bereits Gespräche mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk und der Internationalen Organisation für Migration (IOM), sagte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos am Donnerstag in Brüssel.