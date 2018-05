Atom-Abkommen: Europa sucht nach Antworten auf Trumps Iran-Politik

Ähnlich trist die Lage in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte Trump am Freitag deutlich: Sein einseitiger Ausstieg aus dem gemeinsam verhandelten Nuklearabkommen „verletzt das Vertrauen in internationale Vereinbarungen“. Bei ihrer Rede auf dem Katholikentag in Münster unterstrich die CDU-Vorsitzende ihre „Sorge, dass der Multilateralismus in einer wirklichen Krise ist“.