Atom-Deal IAEA-Chef Rafael Grossi bleibt hart: Iran muss vollständig kooperieren

Der Iran hält sich nach dem Ausstieg der USA aus dem 2015 geschlossenen Atom-Deal nicht mehr an die vereinbarten Obergrenzen zum Beispiel bei der Menge des erlaubten Urans. Inzwischen besitzt Teheran fast acht Mal so viel angereichertes Material als erlaubt. Das Atom-Abkommen sollte den Iran am Bau einer Atombombe hindern. Die im Gegenzug in Aussicht gestellten wirtschaftlichen Erleichterungen haben sich nach dem Schritt der USA nicht erfüllt. Die IAEA überwacht die Auflagen.