Atom-Deal: Iran fordert von USA und EU Entgegenkommen in Atomgesprächen

Der Iran weist nach Angaben aus Regierungskreisen die jüngste Kritik westlicher Staaten am Stocken der Atomgespräche zurück und bekundet Interesse an einer Rettung des Abkommens. „Wir glauben, dass eine Vereinbarung in Reichweite ist, wenn die US-Regierung ihre Kampagne des maximalen Drucks aufgibt und die europäischen Parteien in den Gesprächen ernsthafte Flexibilität und politischen Willen zeigen“, sagte ein hochrangiger Vertreter des Landes am Sonntag der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge. Es sei deutlich geworden, dass das Zögern der USA, ihre Sanktionen gegen den Iran aufzugeben, die wichtigste Herausforderung sei.