„Das hört sich zunächst wie eine schreckliche Idee an, ist aber in Wirklichkeit vernünftig und sicher”, argumentiert dagegen Nigel Marks, Professor für Physik und Astronomie an der Curtin University in Australien. Atomkraftwerke in aller Welt würden seit Jahrzehnten routinemäßig belastetes Kühlwasser ins Meer ableiten. „Und es ist nie etwas Schlimmes passiert”, so der Wissenschaftler. Der Pazifische Ozean enthalte 8400 Gramm reines Tritium. Japan wolle jedes Jahr lediglich 0,06 Gramm Tritium freisetzen. „Die winzige Menge an zusätzlicher Strahlung macht nicht den geringsten Unterschied aus.”