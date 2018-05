Hinter all dem steht die Befürchtung in der deutschen Wirtschaft, dass der Export schlimmstenfalls wieder auf eine Größenordnung von unter zwei Milliarden Euro zurückfallen könnte, den Stand von 2013. Dabei hatte die deutsche Wirtschaft in erfolgreichen Jahren, wie Mitte des vergangenen Jahrzehnts, Waren im Wert von rund fünf Milliarden Euro in den Iran geliefert.

Vor Jahrzehnten spielte der Iran eine bedeutende Rolle als deutscher Handelspartner. In den 1970er Jahren war das Land nach DIHK-Angaben für die deutsche Wirtschaft der zweitwichtigste Exportmarkt außerhalb Europas hinter den USA.

„Sollte das Atomabkommen scheitern, würde dies nicht nur die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen treffen, sondern auch das Vertrauen in internationale Vereinbarungen“, sagt DIHK-Außenwirtschaftschef Treier. Diese Risiken gefährdeten damit auch die wieder verbesserten Wirtschaftsbeziehungen deutscher Unternehmen mit dem Iran erheblich.

Negative Folgen für die USA

Dabei sind es nicht nur Europa und Deutschland, die negative Folgen durch den Abbruch des Abkommens befürchten. Auch Experten in den USA weisen auf Gefahren hin. „Wir könnten in die sehr eigenartige Position kommen, dass wir unsere europäischen Partner für Geschäfte mit dem Iran sanktionieren müssten“, sagte der demokratische Kongressabgeordnete Joaquin Castro. Er schloss auch militärische Konsequenzen nicht aus. „Es wäre sehr gefährlich, diesen Weg zu gehen“, betonte er.