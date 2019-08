Atomabkommen: Bedingung an Europa: Iran will wieder Öl verkaufen können

Nach den Entspannungssignalen beim G7-Gipfel in Biarritz hat der Iran den Europäern eine klare Bedingung für die Einhaltung des Atomabkommens gestellt. „Wir wollen nur in der Lage sein, Öl zu verkaufen und unser Geld zu bekommen“, sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag).