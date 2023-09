Atomabkommen Irans Präsident verteidigt heimisches Atomprogramm

20. September 2023 | Quelle: dpa

Irans Präsident Ebrahim Raisi spricht bei der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier. Bild: Bild: dpa

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat das heimische Atomprogramm gegen Kritik verteidigt. „Atomwaffen spielen überhaupt keine Rolle in der Verteidigungsdoktrin der Islamischen Republik Iran”, sagte der Ajatollah am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. Die internationalen Sanktionen hätten das Land nicht an seinem Fortschritt gehindert.