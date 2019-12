Atomabkommen Kommission lotet Rettungschancen für Atomdeal mit dem Iran aus

Unter dem Eindruck des fortschreitenden Teilausstiegs des Irans aus der internationalen Atomvereinbarung haben sich am Freitag die verbliebenen Partner des Abkommens getroffen. Zu der regulären Sitzung der Gemeinsamen Kommission kamen unter Vorsitz der EU hochrangige Diplomaten aus Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und dem Iran am Mittag in Wien zusammen.