Atomabkommen: Trump sieht „große Fortschritte“ in Gesprächen mit dem Iran

US-Außenminister Mike Pompeo erklärte seinerseits: „Die Iraner haben, glaube ich, gestern, vielleicht war es am Tag zuvor, erstmals erklärt, dass sie bereit sind, über ihr Raketenprogramm zu verhandeln.“ Damit gebe es die Chance auf ein Abkommen, „das tatsächlich verhindern würde, dass der Iran an eine Atomwaffe gelangt“. Eine Stellungnahme der Regierung in Teheran lag zunächst nicht vor.