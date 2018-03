Atomabkommen: Warum Trumps Iran-Politik so gefährlich ist

Und noch etwas anderes treibt den Verteidigungsminister um. Mattis fürchtet, dass ein einseitiger Ausstieg Washingtons aus Demokrat-Abkommen Bündnisse gefährden könnte – ein Risiko für die Nachkriegsordnung aus internationalen Organisationen und Allianzen, die er sehr schätzt. „Das größte Geschenk, das uns die Kriegsgeneration hinterlassen hat, ist die an Regeln gebundene internationale Nachkriegsordnung“, so Mattis einmal im Gespräch mit Trump. Laut dem New York Times Magazine stimmten ihm andere Kabinettsmitglieder zu und beschrieben die Funktionsweise der amerikanischen Bündnisse in der ganzen Welt. Am Ende antwortete der Präsident: „Das ist genau das, was ich nicht will.“