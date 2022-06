Atombehörde: IAEA: Iran bereitet weitere Uran-Anreicherung in Fordow-Anlage vor

Der Iran treibt einem Bericht der Internationalen Atomaufsichtsbehörde IAEA die Arbeiten für die Uran-Anreicherung in der unterirdischen Anlage Fordow weiter voran. Der Iran sei in der Lage, Uranhexafluoridgas (UF6) in die zweite von zwei Kaskaden in Fordow einzuleiten, heißt es in dem vertraulichen IAEA-Bericht an die Mitgliedstaaten, die die Nachrichtenagentur Reuters am Montag einsehen konnte.