Atomdeal: EU: Atomgespräche mit dem Iran werden demnächst wieder aufgenommen

Die unterbrochenen Gespräche über das iranische Atomprogramm werden demnächst wieder aufgenommen. Das kündigte der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, am Donnerstag in Doha in Katar an. Der Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte der französischen Zeitung „Le Monde“, der Iran werde mit Sicherheit an den Verhandlungstisch zurückkehren.