Atomdeal Iran: Iran lehnt Neuverhandlung und weitere Staaten bei Atomabkommen ab

Der Iran, der sich als Schutzmacht der Schiiten begreift, und das sunnitische Königreich Saudi-Arabien, ein enger Verbündeter der USA, sind seit Jahrzehnten erbitterte Rivalen und ringen um die Vorherrschaft in der Region. Unter anderem im Jemen führen sie einen Stellvertreterkrieg. Saudi-Arabien und die mit ihm alliierten Vereinigten Arabischen Emirate fordern, dass die Golf-Staaten in künftige Atom-Gespräche einbezogen werden. Diese sollten auch die ballistischen Raketen des Irans umfassen und seine Unterstützung für Stellvertreter in der Region.