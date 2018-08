Atomdeal: USA bestehen vor UN-Gericht auf Rechtmäßigkeit von Iran-Sanktionen

Den HaagDie US-Regierung hält ihre Wiedereinführung von Sanktionen gegen den Iran für legal und gerechtfertigt. Es handele sich um eine Maßnahme zum Schutz der nationalen Sicherheit, die die iranische Führung nicht vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anfechten könne, erklärte die Rechtsberaterin des US-Außenministeriums, Jennifer Newstead, am Dienstag vor dem UN-Gericht. Sie forderte die Richter am IGH auf, einen Dringlichkeitsantrag des Iran abzuweisen.