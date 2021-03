Atomenergie Schulze rügt Frankreich wegen längeren Laufzeiten für Alt-AKW

BfS-Chefin Paulini sieht Deutschland als Lehre aus Fukushima besser vorbereitet. „Der Radius um Kernkraftwerke, für die Notfall-Schutzmaßnahmen vorgeplant sind, wurde auf 100 Kilometer vergrößert. Wir haben außerdem größere Vorräte an Jodtabletten angelegt, die Bestände wurden auf 189,5 Millionen Tabletten aufgestockt“, betonte Paulini. Zudem sei vor kurzem das radiologische Lagezentrum eingerichtet worden, in dem alle Akteure in einem Notfall unter Leitung des Umweltministeriums zusammenkommen.