Atomkonflikt: Macron erwartet Ausstieg der USA aus Iran-Atomabkommen

„Die amerikanische und die französische Bevölkerung haben ein Rendezvous mit der Freiheit gehabt“, sagte Macron. Er erinnerte daran, dass der große amerikanische Staatsmann und Wissenschaftler Benjamin Franklin und der französische Philosoph Voltaire bei einem Treffen in den frühen Tagen der US-Geschichte einander auf die Wange geküsst hätten. „Das könnte Sie an etwas erinnern“, sagte er, schmunzelte, und spielte damit auf seinen eher liebevollen Umgang mit Trump an.