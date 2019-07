Atomkonflikt: Neue US-Sanktionen gegen Zulieferer des iranischen Atomprogramms

Der Iran habe in Belgien und in China ansässige Firmen genutzt, um für das Atomprogramm wichtige Teile zu kaufen „und den bösen Absichten des Regimes zu dienen“, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin. Die USA seien angesichts der Uran-Anreicherung und des provokativen Verhaltens des Irans sehr besorgt, so Mnuchin.